Afprøvning af forskellige fødevarer er en del af diagnosticeringen for at:

Finde en bestemt fødevare, som forårsager symptomerne – et positivt resultat bekræfter behovet for at fjerne den pågældende fødevare fra babyens kost

Sikre, at en bestemt fødevare ikke er årsagen – hvis der ikke er nogen symptomer, behøver I ikke at undgå den mistænkte fødevare

Når diagnosen er blevet fundet, bør en fødevare, som giver babyen symptomer, helt undgås. Og hvis du ammer, bør du også undgå den. Hvis du fjerner mælk og mælkeprodukter fra din kost, bør du imidlertid tage et kalktilskud for at sikre, at du ikke kommer til at mangle kalk.

Det anbefales at tale med en autoriseret diætist for at sikre, at barnets indtag af mælk og fravænningsmad fortsat indeholder alle de nødvendige næringsstoffer til vækst og udvikling.