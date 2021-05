Du skal have en lægelig vurdering af din for tidligt fødte baby, før du begynder fravænningen. Fem til otte måneder efter babyens faktiske fødselsdag er sandsynligvis det bedste tidpunkt til at begynde fravænningen. Det er imidlertid også bedst at vente indtil tre måneder efter den anslåede termin for at give den muskulære koordination tid til at udvikle sig. For tidligt fødte babyer har muligvis endnu ikke god hovedkontrol i denne alder, så du skal sørge for, at din babys hoved og nakke er godt understøttet, når du giver fast føde.