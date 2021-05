Selvom du stadig skal hjælpe din baby med at spise, er det er god ide at opmuntre barnet til at spise selv, når det er spisetid. Noget variation på bordet i form af forskellige farver eller teksturer vil hjælpe med at holde barnets interesse fanget, når I prøver nye typer mad.

Husk, at små maver nemt bliver fyldt, så mens babyer har mest brug for energi, bør du generelt undgå at give dem måltider udelukkende bestående af fødevarer med højt fiberindhold som f.eks. brunt brød eller fuldkornsbrød.

Fedtstoffer er vigtige for energiproduktion og indeholder værdifulde vitaminer som f.eks. A-vitamin. Giv ikke fedtfattig mælk, ost og yoghurt til babyer under to år.

I det andet leveår er det normalt, at babyer begynder at afvise nye typer mad eller mad, de godt kunne lide før. De gode nyheder er, at hvis du tilbyder barnet mange forskellige typer mad i denne periode, mindsker det sandsynligheden for kræsenhed, når barnet bliver ældre.

Selvom dit barn bliver kræsent, lærer de fleste børn efterhånden at spise den mad, som de ser deres forældre og andre børn spise. Derfor hjælper det at spise sammen med babyen så ofte som muligt og at arrangere måltider med andre børn. Det udvikler også børnenes sociale færdigheder.