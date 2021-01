Det er vigtigt at gøre maden interessant og varieret. Introducer ny mad til dit barn i små portioner. Lad barnet prøve et par mundfulde i stedet for at servere en hel tallerkenfuld. Det kan være nødvendigt at tilbyde ny mad adskillige gange, før den lille vil spise det. Dette er helt almindeligt, så mist ikke modet, bare bliv ved med at prøve. Tilbyd meget fingermad til barnet, og lad altid barnet bestemme, hvornår det har fået nok at spise.