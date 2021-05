Nogle spædbørn kan være allergisk over for proteinerne i modermælkserstatning. Hvis din sundhedsplejerske mener, at dette kan være tilfældet, kan dit barn få en særlig type mad for at se, om allergisymptomerne forsvinder.

Hydrolyseret modermælkserstatning

Mælkeproteinet i disse produkter er blevet nedbrudt til mindre dele for at undgå en allergisk reaktion. Denne type mælk har en udsædvanlig smag, som helt små børn godt kan lide, men lidt større babyer ikke altid er glade for den.

Aminosyrebaseret modermælkserstatning

Hvis allergisymptomerne ikke forbedres efter skiftet til hydrolyseret modermælkserstatning, er aminosyrebaseret modermælkserstatning en anden mulighed.

Soyabaseret modermælkserstatning

Soya er det mælkefri alternativ, men det anbefales ikke til babyer under seks måneder. Det skyldes, at soyamælk har et højere niveau af phytoøstrogener og kan forårsage hormonelle problemer, især for helt små babyer.

For at sikre, at babyens mælk fortsætter med at indeholde alle de nødvendige næringsstoffer til optimal vækst og udvikling, bør du spørge en certificeret diætist til råds.