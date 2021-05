Når du begynder at producere mælk (2 til 5 dage efter fødslen), skal du få babyen til at tømme det første bryst, før du tilbyder det andet bryst. Derved får babyen den fede kalorierige eftermælk, som hjælper det med at falde til ro og tage på i vægt. Ikke alle babyer fortsætter med at drikke fra det andet bryst, så lad barnet bestemme.

Hjælp babyen med at få et fuldt måltid ved at stimulere den, hvis den bliver søvnig efter kort tid. Prøv at skifte stilling, fjerne et lag tøj eller kilde babyen.

Hvor lang tid amningen tager, er forskelligt for hver mor og barn – det kan tage mellem 10 og 40 minutter. Det afhænger af barnets alder og teknik samt din nedløbsrefleks.