At forlade hjemmet med en nyfødt baby kan føles som en uoverkommelig opgave. Men hvis du føler, at du skal gemme dig væk derhjemme, hver gang den lille er sulten, vil du sandsynligvis blot føle dig endnu mere fastlåst eller isoleret. Og i denne periode har både du og barnet godt af at komme ud på ture og få social kontakt.

For det første skal man huske på, at de fleste nybagte mødre har været igennem det samme, og at det er helt acceptabelt at amme sin baby uden for hjemmet. Mange mødre oplever, at folk ofte slet ikke opdager, at de ammer, og blot tror, at de vugger barnet.