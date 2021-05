De fleste mødre kan amme uden problemer og producerer nok mælk til deres baby. Men det kan være svært at vurdere hvor meget mælk, babyen spiser ved hvert måltid. Her er et par enkle tegn på, at dit baby får, hvad den har brug for:

Babyen er har godt fat og sutter godt

Babyen drikker mindst 6 til 8 gange i døgnet

Den lille er aktiv og opmærksom i vågen tilstand og tilfreds efter at have spist

Hyppige bleskift

Spædbørn taber som regel i vægt efter fødslen, men spædbørn, der ammes, genvinder normalt deres fødselsvægt, når de er ca. 2 uger gamle, og de bør derefter tage mellem 113 og 225 gram på om ugen. Vægtstigningen kan ske i ryk, så det er bedst ikke at veje barnet for ofte.

Hvis din baby har en lav fødselsvægt (under 2,5 kg), eller det var en svær fødsel, bør du bede sundhedsplejersken om hjælp til at få etableret en god ammerutine og kontrollere babyens vægt i de første uger.