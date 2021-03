3. Den er alsidig

Vælg mellem at være glatbarberet eller at have trimmede en- eller tredagesstubbe. Visse af Philips barbermaskiner – en del modeller i 7000- og 9000-serien samt visse AquaTouch-modeller, har et trimmetilbehør, så du kan vælge at skabe korte stubbe eller et kort, veltrimmet skæg de dage, hvor du ikke har lyst til at være glatbarberet. Med AquaTouch samt 7000- og 9000-serien kan du desuden vælge mellem tør- eller vådbarbering, du kan oven i købet barbere dig under bruseren.

4. Philips er nr.1 i verden, når vi taler om elektrisk barbering

Philips har fremstillet barbermaskiner i mere end 75 år. Vi producerede barbermaskiner, inden mennesket tog det første skridt på månen. For at sige det helt kort: Vi kan det der med barbermaskiner!