Barber kroppen på den rigtige måde – 5 tips til at undgå irriteret hud efter kropsbarbering.



Det bliver stadig mere almindeligt blandt mænd at barbere eller trimme kroppen. Hele 50 % af alle mænd i alderen 18-35 fjerner regelmæssigt deres kropsbehåring. Men få ved, hvordan man barberer kroppen på den rigtige måde, så man slipper for irriteret hud. Her får du fem tips, som hjælper dig til at barbere kroppen uden at få røde knopper og kløende udslæt.