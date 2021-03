En kropstrimmer udviklet til mænds hårvækst er det bedste valg, både når vi taler om resultat, og når vi taler om hudirritation og pris i længden. Philips Bodygroom Series 7000 kan anvendes på både tør hud og under bruseren, og det bevægelige barberhoved følger kroppens konturer, så du får en helt tæt barbering. Samme bodygroomer kan også anvendes til trimning af håret, hvis du hellere vil nøjes med at pleje det.

At anvende det rette værktøj er det første (og vigtigste!) valg, hvis du ønsker en hurtig og mere sikker intimbarbering. Et andet kneb er, at det varme vand i bruseren får hårstråene til at svulme op, så de bliver lettere at fjerne, men har man mange tykke hår, der skal fjernes, kan det også være lettere at groome, når du er helt tør. Får du alligevel lidt kløe, kan det være en god ide at købe produkter tilpasset til dine intime områder, f.eks. en lotion, der smøres på bagefter. Men med det rette værktøj og fokus på, hvad du er i gang med (det er ikke lige det øjeblik, du skal begynde at dagdrømme, når du står med en barbermaskine i den ene hånd og juvelerne i den anden....), er det let at skabe en flot intim-manscaping.

Bruger du en trimmer til skægget, forventer din date også at finde en velplejet og groomet krop – ikke en uvelkommen overraskelse i form af røde knopper.

Det er tid til en bedre både at barbere "juvelerne" på.