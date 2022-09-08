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        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

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        Større skærm, større betragtningsglæde! Vis dine digitale fotos i høj kvalitetspixeltæthed og i perfekte digitale farver med Philips PhotoFrame 10FF2CMW - nu med to designerrammer til at holde trit med udviklingen eller årstiden.

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        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") visn.

        Smarte rammer til at klikke på, der passer til dit humør og indretning

        Smarte rammer, der er nemme at skifte ud, i kunstnerisk design kan klikkes på din PhotoFrame for at holde trit med udviklingen eller indretningen i rummet.

        Kører på vekselstrøm eller trådløst med genopladeligt batteri

        Vekselstrøm eller internt batteri giver dig mulighed for at lade din PhotoFrame™ køre på almindelig vekselstrøm eller trådløst med det indbyggede genopladelige batteri.

        Børstet aluminium og mahogni designerrammer, der er nemme at udskifte

        Designerrammer, der er nemme at skifte ud, i luksuriøst designdetaljer i børstet aluminium og dyb mahogni kan sættes på PhotoFrame for at holde trit med udviklingen eller indretningen i rummet.

        Tekniske specifikationer

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