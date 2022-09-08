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Udgået
10FF2CMW/00
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Større skærm, større betragtningsglæde! Vis dine digitale fotos i høj kvalitetspixeltæthed og i perfekte digitale farver med Philips PhotoFrame 10FF2CMW - nu med to designerrammer til at holde trit med udviklingen eller årstiden.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") visn.
Smarte rammer, der er nemme at skifte ud, i kunstnerisk design kan klikkes på din PhotoFrame for at holde trit med udviklingen eller indretningen i rummet.
Vekselstrøm eller internt batteri giver dig mulighed for at lade din PhotoFrame™ køre på almindelig vekselstrøm eller trådløst med det indbyggede genopladelige batteri.
Designerrammer, der er nemme at skifte ud, i luksuriøst designdetaljer i børstet aluminium og dyb mahogni kan sættes på PhotoFrame for at holde trit med udviklingen eller indretningen i rummet.
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