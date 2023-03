Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Det er afgørende for din sikkerhed, at du signalerer, at køretøjet skal til at bevæge sig. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du foretager dig, uanset om det drejer sig om at bakke, manøvrere, dreje eller stoppe. Og når dårligt vejr reducerer sigtbarheden, er tydelig og dynamisk signalering endnu vigtigere. I form af bremse- og tågebaglys giver Philips Ultinon Pro3100-signallys dig den ydeevne, du har brug for, så andre bilister kan få ekstra tid til at reagere. Opgrader din udvendige belysning til en mere intens rød.