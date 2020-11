Holdbart metal sikrer langvarig ydeevne

I modsætning til de fleste stikringe af ringere kvalitet er Philips LED-stikringe af Type B og C fremstillet af holdbart metal, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer. Disse stikringe er blevet testet under virkelige kørselsforhold, så du kan have tillid til deres langvarige ydeevne og ikke skal udskifte dem lige så ofte.