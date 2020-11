Op til 6200 K for et skarpt hvidt lys

Med en farvetemperatur på op til 6200 kelvin frembringer Philips Ultinon LED-lyskilder en klar hvid, dagslysagtig lysstråle. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til at få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Og da du ikke behøver at overanstrenge øjnene for at se terrænet længere fremme, giver klarere lygter en mere behagelig og betagende natkørsel.