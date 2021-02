En farvetemperatur på 5800 kelvin giver køligt hvidt lys

Med en farvetemperatur på op til 5800 kelvin genererer Philips X-tremeUltinon LED-gen2-lyskilden en klar hvid, dagslysagtig lysstråle. Moderne nye biler har forlygter med cirka samme farvetemperatur, fordi det har vist sig at være den mest hensigtsmæssige for det menneskelige øje og for at se advarselssignaler. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Da du samtidig ikke behøver at anstrenge dig for at se terrænet forude, giver et klarere lys en mere behagelig, spændende kørsel.