Få op til 250 % klarere lys med enestående sigtbarhed

Tåge udgør et reelt problem for bilister. Den kan være pletvis, tæt eller et sted midt imellem, begrænser sigtbarheden og reducerer den tid, du skal bruge på at reagere på forhindringer. For at se mere klart har du brug for en kraftig lysstråle, der optimalt er indstillet til at trænge gennem tågen uden at blænde. Philips X-tremeUltinon LED gen2-tågelygten giver op til 250 % klarere lys. Den er udstyret med den samme Lumileds LUXEON Altilon SMD LED-chip, som førende bilproducenter benytter, og skærer gennem tågen, så du kan få øje på farerne tidligere. Det betyder, at du kan nyde en sikrere og mere afslappet kørsel.