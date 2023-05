Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Hvis du vil forbedre både belysningen og stilen i dit køretøjs interiør, skal du vælge Philips Ultinon Pro6000 LED-pærer. Skarpt hvidt lys hjælper dig med at gennemgå handskerummet, finde den telefon eller pung, der gled ind under sædet, eller søge efter noget i bagagerummet. Ud over at hjælpe dig med at se bedre, ser det også ret elegant ud.