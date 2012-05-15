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12258VPB1
Lyskildetype: H1
12 V, 55 W
Op til 60% bedre udsyn
Meget modstandsdygtig lyskilde til biler
Antal lyskilder: 1
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys
Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys
4.0
ud af 5
3
Anmeldelser
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus