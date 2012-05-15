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VisionPlusStørre sikkerhed og komfort

12258VPB1

4
| (3) Anmeldelser
Føl dig sikker, kør sikkert
Philips VisionPlus-lyskilder til forlygter giver 60 % bedre udsyn, så bilister kan se længere frem og opnå større sikkerhed og komfort. VisionPlus leverer fremragende ydeevne og værdi for pengene og er det rette valg til nutidens kræsne bilister.
Se alle fordele

Op til 60 % bedre udsyn: Hurtigere reaktioner redder liv

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Lyskildetype: H1

  • 12 V, 55 W

  • Op til 60% bedre udsyn

  • Meget modstandsdygtig lyskilde til biler

  • Antal lyskilder: 1

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.0

ud af 5

3

Anmeldelser

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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