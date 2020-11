En førsteklasses køreoplevelse med intens hvid xenon-effekt

Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end nogen blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det sætter sikkerheden i fare. Med en farvetemperatur for xenon-lyskilder og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til din signalbelysning og indvendige belysning. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk.