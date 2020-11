SmartStand med justerbare vinkler, der øger produktiviteten

Philips SmartStand tillader fleksibel tilpasning af skærmen. Dens Z-formede struktur med gnidningsfri vipning, samtidig med at højdeindstilling og foldeegenskaber giver dig mulighed for at bruge den i forskellige ergonomisk positioner. Du kan indstille standeren i lodret position for at opnå bedre berøringskontrol, eller læne den bagud, hvilket gør det nemt for dig at tegne eller kommentere. Den giver dig endda mulighed for at placere skærmen næsten fladt på bordet, når det er påkrævet til nogle programmer.