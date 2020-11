HDMI sikrer universelle digitale tilslutningsmuligheder

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).