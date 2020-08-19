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Udgået

LCD-skærm

221B8LHEB/01

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Klart billede, effektiv ydeevne

Få det bedste arbejde fra hånden med 22" Full HD-skærmen fra Philips. Klar og levende Full HD giver dig plads og klarhed til at se dit arbejde. Funktioner såsom højdejustering, flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på.

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med henblik på maksimal produktivitet

Klart billede, effektiv ydeevne

  • B Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Nul strømforbrug med 0 Watt-knappen

Med et enkelt tryk på 0 Watt-knappen, der er placeret på bagsiden, kan du slukke strømmen til din skærm fuldstændig. Dette resulterer i nul strømforbrug, der reducerer din CO2-udledning yderligere

EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

Oplev øget komfort og læsbarhed, når du læser lange, teksttunge dokumenter. EasyRead-tilstand skaber en papirlignende visning, der er mere skånsom for dine øjne, ved at justere skærmens farver og zoomniveauer, hvilket simulerer følelsen af at læse på ægte papir – direkte på din digitale skærm.

Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great monitor

Bought on basis of brand reputation and others reviews of the product. Great monitor, easy to set up (just needed adaptor for HDMI to fit Mac Pro, already had one). Very happy with the screen resolution for photo editing, spreadsheet etc, as well as the overall features and system management.

Fordele

Resolution and brand

Ulemper

MacPro adaptor needed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LHEB LCD monitor

Dato for brug 2020-07-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221B8LHEB LCD monitor

Dato for brug 2020-07-19

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  2. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  3. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.