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Udgået
223S7EJMB/01
Væsentlige og pålidelige funktioner,
Vores S Line-skærm sikrer effektivitet på professionelt niveau. En IPS-vidvinkelskærm med SoftBlue-teknologi er fantastisk mht. produktivitet og dine øjnes velbefindende. Den rammeløse skærm, som kan justeres i højden, gør det muligt at vippe flere skærme og opnå en udvidet visning.
S-line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
3.6
ud af 5
7
Anmeldelser
Repetro46
09/08/2022
Italia
Bekræftet køber
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Fordele
compatto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2021-07-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Bekræftet køber
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Ulemper
Qualidade de Som
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2019-12-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Dato for brug 2019-12-21
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931