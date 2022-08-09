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Udgået

LCD-skærm med SoftBlue-teknologi

223S7EJMB/01

3.6

| (7) Anmeldelser

Væsentlige og pålidelige funktioner,

Vores S Line-skærm sikrer effektivitet på professionelt niveau. En IPS-vidvinkelskærm med SoftBlue-teknologi er fantastisk mht. produktivitet og dine øjnes velbefindende. Den rammeløse skærm, som kan justeres i højden, gør det muligt at vippe flere skærme og opnå en udvidet visning.

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der sikrer professionel effektivitet

Væsentlige og pålidelige funktioner,

  • S-line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

7

Anmeldelser

3

09/08/2022

Italia

Italia

Bekræftet køber

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Fordele

compatto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Dato for brug 2021-07-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Dato for brug 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Ulemper

Qualidade de Som

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Dato for brug 2019-12-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Dato for brug 2019-12-21

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931