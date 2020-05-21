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Udgået

Full HD LCD-skærm

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.

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Livfulde, klare billeder helt ud til kanten

  • V-line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Display med tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

53

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

3

21/05/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Kører perfekt.

Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.

Fordele

Skærm

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Dato for brug 2020-04-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Dato for brug 2020-04-21

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full HD LCD monitor

29/10/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Günstig und gut

Der Monitor wird für Office und gelegentlich für einfache Spiele genutzt. Dabei sind mir bisher keine nennenswerten Schwächen aufgefallen. Das Bild ist deutlich und konturenscharf ihne störende Fleckenbildung o.Ä.. Für den Preis absolute Kaufempfehlung!

Fordele

Preis/ Leistungsverhältnis

Ulemper

Bisher keine entdeckt (Office- Anwendungen)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor

Dato for brug 2021-09-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273V7QDSB Full-HD-LCD-Monitor

Dato for brug 2021-09-29

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse