Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Udgået
223V7QHSB/00
Livfulde, klare billeder helt ud til kanten
En perfekt skærm til generel brug med enestående billeder, der når hele vejen ud til kanten og sikrer dine øjnes velbefindende i et kompakt, slankt design.
V-line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
Anmeldelser
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse