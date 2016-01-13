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Udgået

4000 seriesTyndt Full HD LED-TV

22PFT4000/12

3.3

| (56) Anmeldelser

Tyndt Full HD LED-TV

Alt, hvad du har brug for, i ét kompakt design: Philips 4000-seriens tynde LED-TV med Digital Crystal Clear. Nyd levende billeder, klar lyd og ekstra funktioner som f.eks. praktiske ekstra USB- og HDMI-porte. Det perfekte valg til ethvert rum i dit hus.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

Med Digital Crystal Clear

Tyndt Full HD LED-TV

  • 56 cm (22")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Kompakt bærbart TV: designet til at være der, hvor der sker noget

Elegant, kompakt og let. TV'et med den lille skærm giver dig mulighed for at følge dine yndlingsprogrammer i køkkenet, holde dig opdateret med nyhederne, mens du arbejder i værkstedet, og holde øje med de seneste sportsresultater, mens du griller. Et TV, der er så bærbart som dette, kan lide at være, hvor der sker noget!

Ultratynd ramme, så du får fornøjelse af et større billede

Ultratynd ramme, så du får fornøjelse af et større billede

Traditionelle TV'er har en ramme, der går rundt om TV'et som en billedramme. Vores ultratynde ramme er moderne og tynd, så du kan nyde et større billede.

Digital Crystal Clear: præcision, du får lyst til at dele

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. For uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, ser nyheder, eller har vennerne på besøg for at se en video – så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

56

Anmeldelser

13/01/2016

Danmark

Danmark

Produktet er OK

Der mangler en forklaring på alle knapperne på fjernbetjenningen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

25/10/2015

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk barbering med skum

Bedste el-maskine jeg har haft. Super barbering med barberskum. Kan stærkt anbefales.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV

22/06/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

Il tv di mamma

Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.