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  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design

Udgået

BrillianceLCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

231P4QPYEB/00

3
| (3) Anmeldelser
Bæredygtig skærm i øko-design
PowerSensor IPS LED-skærmen fra Philips med 65 % genbrugsplast og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til miljøvenlig produktivitet
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med PowerSensor sparer på elregningen

Bæredygtig skærm i øko-design

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD IPS-skærm

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

DisplayPort giver lyd og video via et enkelt langt kabel

DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

3

Anmeldelser

4
3
1

18/12/2014

Suisse

Suisse

Wir verwenden diesen Monitor in der Firma als Standardmodell

Dieser Monitor hat eine hervorragende Bildqualität und ist mit dem Seitenverhältnis 16:10 ideal für den Einsatz im Büro. Der Fuss ist qualitativ gut gearbeitet (ich kenne da Beispiele von anderen Marken, bei denen die Gasdruckfeder in kurzer Zeit den Druck verloren hat und die Höhenverstellung dadurch unbrauchbar wurde).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

14/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bild ok. aber der Ton!!!

Das Bild ist ok. aber der Ton ist so ziemlich das mieseste was ich jemals aus einem Monitor gehört habe. Einfach nur nervig ohne Ende.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

24/04/2014

Deutschland

Deutschland

nicht zufrieden

Das Bild dieses Monitors ist prima - scharf, kontrastreich, immer ausreichend hell, gute Farbsättigung, weiter Bildwinkel. Die USB Ports haben ausreichend Leistung für 3.5" Festplatten. Mit Display Port kriegt man problemlos Bild & Ton durch ein Kabel. Soweit, so gut. Unbefriedigend ist - die USB Ports sind schlecht erreichbar auf der Rückseite - die Menüsteuerung ist pfriemelig, ohne haptischen Feedback - der Monitor nervt mit Meldungen ("Prima, Sie haben jetzt den Energiesparer eingeschaltet...") Windows-Nutzer haben sich an sowas wohl gewöhnt. Ich find's irritierend. - der PowerSensor schaltet auf StandBy, obwohl ich vor dem Teil sitze und arbeite - die Lautsprecher klingen blechern & verzerrt, ohne Tiefen - der Standfuß des Monitors sieht (von hinten) klobig aus. Das ist egal, wenn der Monitor an der Wand steht. Tut er aber bei mir nicht. Gutes Design sieht anders aus. Fazit: ich habe das Teil zurückgegeben.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 240P4QPYEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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