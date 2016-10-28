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Udgået
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd de dynamiske billeder på denne Philips-skærm. HDMI og stereohøjttalere gør den til et rigtig godt valg!
V-line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
IPS-ADS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-ADS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse