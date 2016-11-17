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Udgået
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd de dynamiske billeder på denne Philips-skærm. HDMI og SmartControl Lite gør den til et rigtigt godt valg!
V-line
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
IPS-ADS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-ADS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.
4.2
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Denis
17/11/2016
Danmark
Bekræftet køber
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse