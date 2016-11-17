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Udgået

LCD-skærm med SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd de dynamiske billeder på denne Philips-skærm. HDMI og SmartControl Lite gør den til et rigtigt godt valg!

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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

IPS-ADS-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-ADS-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-ADS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-ADS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

Miljøvenligt display uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
1

17/11/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse