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  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design

Udgået

BrillianceLCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

241B4LPYCS/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Bæredygtig skærm i øko-design
PowerSensor LED-skærmen fra Philips med 65% genbrugsplastik og et kabinet uden PVC og BFR er perfekt til miljøvenlig produktivitet
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med PowerSensor sparer på elregningen

Bæredygtig skærm i øko-design

  • B Line

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skærm

LED-teknologi sikrer naturlige farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid

DisplayPort giver lyd og video via et enkelt langt kabel

DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

25/04/2013

Suisse

Suisse

qualité prix exellent

Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.