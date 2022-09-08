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Udgået
241P4QPYKEB/00
P-line
24" (61 cm)
Full HD-skærm
PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid
Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand
Indbygget webkamera og mikrofon giver dig mulighed for at se og kommunikere med dine kolleger og kunder. Denne simple løsning giver dig mulighed for at samarbejde og dele, mens du sparer på vigtige tids- og rejserelaterede omkostninger.
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Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse