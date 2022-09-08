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  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design
  • Bæredygtig skærm i øko-design

Udgået

BrillianceAMVA LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

241P4QPYKEB/00

Bæredygtig skærm i øko-design
Philips AMVA LED-skærmen med webkamera hjælper dig med at samarbejde og kommunikere, så du sparer tid og penge.
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med webkamera sparer tid og penge

Bæredygtig skærm i øko-design

  • P-line

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skærm

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor sparer på op til 80 % af energiomkostningerne

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 80 % og forlænger skærmens levetid

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

AMVA LED giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder

Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardkontorfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i 90 graders pivottilstand

Webkamera til forbindelse og samarbejde

Indbygget webkamera og mikrofon giver dig mulighed for at se og kommunikere med dine kolleger og kunder. Denne simple løsning giver dig mulighed for at samarbejde og dele, mens du sparer på vigtige tids- og rejserelaterede omkostninger.

Tekniske specifikationer

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