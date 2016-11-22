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Udgået
273P3LPHEB/00
Nyskabende PowerSensor-skærm sparer penge på elregningen
Miljøvenlig, EPEAT Gold-certificeret 273P3 LED-skærm fra Philips' professionelle serie med intelligent PowerSensor registrerer, om der er brugere til stede, og justerer strømforbruget, så der spares op til 80 % på elregningen!
P-line
27" (68,6 cm)
Et par stereohøjttalere indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
Super Ergo-soklen er en brugervenlig skærmfod fra Philips, der ikke alene kan vippes og drejes, men som også kan højdejusteres og roteres 90 grader, således at hver enkelt bruger kan justere skærmen efter egne præferencer, hvilket sikrer optimal visningskomfort og efftivitet.
Skærmtiltning og -drejning er en mekanisme, der er indbygget i skærmens fod, som giver dig mulighed for at dreje og vippe skærmen bagud eller fremad.
4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.