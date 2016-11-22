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Udgået

LCD-skærm, LED-baggrundsbelysning

273P3LPHEB/00

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyskabende PowerSensor-skærm sparer penge på elregningen

Miljøvenlig, EPEAT Gold-certificeret 273P3 LED-skærm fra Philips' professionelle serie med intelligent PowerSensor registrerer, om der er brugere til stede, og justerer strømforbruget, så der spares op til 80 % på elregningen!

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Nyskabende PowerSensor-skærm sparer penge på elregningen

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

Indbyggede højttalere giver dig lyd uden rod på skrivebordet

Et par stereohøjttalere indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Højdejustering, så du opnår den bedste siddeposition

Super Ergo-soklen er en brugervenlig skærmfod fra Philips, der ikke alene kan vippes og drejes, men som også kan højdejusteres og roteres 90 grader, således at hver enkelt bruger kan justere skærmen efter egne præferencer, hvilket sikrer optimal visningskomfort og efftivitet.

Vip og drej, så du får den rigtige betragtningsvinkel

Skærmtiltning og -drejning er en mekanisme, der er indbygget i skærmens fod, som giver dig mulighed for at dreje og vippe skærmen bagud eller fremad.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Denne anmeldelse blev foretaget for 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.