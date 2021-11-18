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Udgået

Buet LCD-skærm med farver i ultrabredde

278E9QJAB/00

4.2

| (59) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Fantastiske farver, den ultimative biografoplevelse

Få en ægte biografoplevelse med Philips' buede skærme. Den 27" buede E line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse med utrolig Full HD-billedkvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi giver farvekvalitet, der vækker billederne til live!

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Fantastiske farver, den ultimative biografoplevelse

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse

Buet displaydesign for en mere medrivende oplevelse

Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Farver i ultrabredde – en bredere vifte af farver skaber et livfuldt billede

Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.

En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

59

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

18/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect monitor

Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2020-10-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2020-10-02

24/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product

This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2020-01-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2020-01-24

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius for displaykrumningens bue i mm

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  7. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.