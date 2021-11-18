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Udgået
Fantastiske farver, den ultimative biografoplevelse
Få en ægte biografoplevelse med Philips' buede skærme. Den 27" buede E line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse med utrolig Full HD-billedkvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi giver farvekvalitet, der vækker billederne til live!
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Computerskærme tilbyder en personlig oplevelse, som passer meget godt til et buet design. Den buede skærm giver en behagelig og samtidigt fordybende effekt, der sætter dig i centrum ved dit bord.
Teknologien til farver i ultrabredde giver et langt større farvespektrum og et mere klart billede. Den bredere farveskala med farver i ultrabredde giver mere naturligt udseende grønne, levende røde og dybere blå farver. Gør medieunderholdning, billeder og selv produktiviteten mere livagtig med levende farver fra teknologien til farver i ultrabredde.
Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
4.2
ud af 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-10-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-01-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Dato for brug 2020-01-24
Radius for displaykrumningens bue i mm
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.