Skab en hvilken som helst 16:9 skærm eller endda en skarp 32:9 panoramavisning, som trodser den traditionelle opfattelse ved at skabe et fascinerende modulopbygget mønster. Perfekt visning af præsentationer og indhold til branding af virksomheder.
Uendelig alsidighed
Nye og uanede muligheder
27"
LED med Direct View
Nem opsætning og vedligeholdelse med pålidelige standardkabler
Du skal blot tilslutte flere LED-displaykabinetter for at få den opløsning, du ønsker, uanset om det er 4K, 8K eller endnu højere. I forhold til LCD-skærme har LED-displays højere opdateringshastigheder, hvilket giver mere jævne billeder. Uanset hvad de bruges til, imponerer den krystalklare billedkvalitet.
Engager, inspirer og slå igennem med levende indhold
Lav facetfrie videovægge i forskellige former, størrelser eller opløsning. Det modulopbyggede Philips Professional LED-kabinetdesign betyder, at du kan tilpasse løsningen til et hvilket som helst sted. Du kan nemt skabe store og imponerende installationer eller sammensætte spændende mønstre. Du kan nemt lave videovægge, der uden problemer kan placeres omkring døråbninger og andre åbninger.
Høj farvenøjagtighed og ensartet lysstyrke
LED-skærmene giver meget høj farvenøjagtighed og en ensartet lysstyrke på ca. 97 %. Dette sikrer en næsten perfekt billedkvalitet.
Perfekt visning sikres gennem brede betragtningsvinkler
Det er nemt at få adgang til den interne elektronik samt servicere og vedligeholde den. Modulerne i kabinettet kan nemt og sikkert fjernes med afmonteringsværktøjet.
Tekniske specifikationer
Billede/display
Billedformat
16:9
Ensartet lysstyrke
>=97 %
Lysstyrke efter kalibrering
650 nits
Lysstyrke før kalibrering
750 nits
Kalibrering (lysstyrke/farve)
Understøttet
Farvetemperatur - justerbart område
4000~9500 K (efter software)
Farvetemperatur - standard
6500±500 K
Kontrastforhold (typisk)
3200:1
Betragtningsvinkel (vandret)
160
°
Betragtningsvinkel (lodret)
160
°
Billedforbedring
Dynamisk kontrastforbedring
Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum
Placering
Landskab
Billedfrekvens (Hz)
50 og 60
Opdateringshastighed (Hz)
1920~3840
Anvendelse
24/7, indendørs
Komfort
Nem installation
Styrestifter
Letvægt
Strømgennemsløjfning
For 230 V-miljøer: 8 kabinetter eller færre, for 110 V-miljøer: 4 kabinetter eller færre