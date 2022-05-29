Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Uendelig alsidighed Uendelig alsidighed Uendelig alsidighed

      Signage Solutions LED-display

      27BDL6119L/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Uendelig alsidighed

      Skab en hvilken som helst 16:9 skærm eller endda en skarp 32:9 panoramavisning, som trodser den traditionelle opfattelse ved at skabe et fascinerende modulopbygget mønster. Perfekt visning af præsentationer og indhold til branding af virksomheder.

      Se alle fordelene

      Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig

      Lignende produkter

      Se alle Unmapped

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      LED-display

      i alt

      recurring payment

      Uendelig alsidighed

      Nye og uanede muligheder

      • 27"
      • LED med Direct View

      Nem opsætning og vedligeholdelse med pålidelige standardkabler

      Du skal blot tilslutte flere LED-displaykabinetter for at få den opløsning, du ønsker, uanset om det er 4K, 8K eller endnu højere. I forhold til LCD-skærme har LED-displays højere opdateringshastigheder, hvilket giver mere jævne billeder. Uanset hvad de bruges til, imponerer den krystalklare billedkvalitet.

      Engager, inspirer og slå igennem med levende indhold

      Lav facetfrie videovægge i forskellige former, størrelser eller opløsning. Det modulopbyggede Philips Professional LED-kabinetdesign betyder, at du kan tilpasse løsningen til et hvilket som helst sted. Du kan nemt skabe store og imponerende installationer eller sammensætte spændende mønstre. Du kan nemt lave videovægge, der uden problemer kan placeres omkring døråbninger og andre åbninger.

      Høj farvenøjagtighed og ensartet lysstyrke

      LED-skærmene giver meget høj farvenøjagtighed og en ensartet lysstyrke på ca. 97 %. Dette sikrer en næsten perfekt billedkvalitet.

      Perfekt visning sikres gennem brede betragtningsvinkler

      Det er nemt at få adgang til den interne elektronik samt servicere og vedligeholde den. Modulerne i kabinettet kan nemt og sikkert fjernes med afmonteringsværktøjet.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Billedformat
        16:9
        Ensartet lysstyrke
        >=97 %
        Lysstyrke efter kalibrering
        650 nits
        Lysstyrke før kalibrering
        750 nits
        Kalibrering (lysstyrke/farve)
        Understøttet
        Farvetemperatur - justerbart område
        4000~9500 K (efter software)
        Farvetemperatur - standard
        6500±500 K
        Kontrastforhold (typisk)
        3200:1
        Betragtningsvinkel (vandret)
        160  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        160  °
        Billedforbedring
        • Dynamisk kontrastforbedring
        • Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum
        Placering
        Landskab
        Billedfrekvens (Hz)
        50 og 60
        Opdateringshastighed (Hz)
        1920~3840
        Anvendelse
        24/7, indendørs

      • Komfort

        Nem installation
        • Styrestifter
        • Letvægt
        Strømgennemsløjfning
        For 230 V-miljøer: 8 kabinetter eller færre, for 110 V-miljøer: 4 kabinetter eller færre
        Signalkontrolgennemsløjfning
        RJ45

      • Strøm

        Indgående spænding
        100~240 V AC (50 og 60 Hz)
        Strømforbrug ved sort skærm (W)
        <12
        Maks. strømforbrug AC (W)
        <65
        Maks. strømforbrug BC (W)
        < 76
        Typisk strømforbrug (W)
        <21,7

      • Driftsforhold

        Temperaturinterval (drift)
        -20~45  °C
        Temperaturinterval (opbevaring)
        -20~50  °C
        Luftfugtighedsområde (drift) [RF]
        10-80 %
        Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]
        10-85 %

      • Kabinet

        Kabinetområde (m2)
        0,208
        Kabinetpixel (punkt)
        57.600
        Kabinetopløsning (B x H)
        320 x 180
        Kabinetstørrelse (mm)
        608 x 342 x 59
        Datastik
        RJ45
        Strømstik
        Ind/ud (C14/C13)
        Antal modtagerkort
        1 stk.
        Modtagerkortets specifikationer
        A5S plus
        Modtagerkortmærke
        Novastar
        Vægt (kg)
        5,81
        Diagonalmål på kabinet (tommer)
        27,5
        Kabinetkonstruktion
        Trykstøbt aluminium

      • Modul

        LED-type
        SMD 1515 kobberledning
        Pixelkonstitution
        1R1G1B
        LED-levetid (timer)
        100.000
        Modulopløsning (B x H pixel)
        160 x 90
        Pixel-størrelse (mm)
        1,9
        Modulstørrelse (B x H i mm)
        303,9 x 170,9

      • Tilbehør

        LAN-kabel (RJ45 CAT-5)
        1 stk.
        Strømkabel
        1 stk.
        QSG
        1 stk.

      • Diverse

        Garanti
        2 år
        Myndighedsgodkendelser
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, afsnit 15, klasse A
        Brandforsinkelsescertificering
        BS 476 del 7:1997

      • Emballagedata

        Emballagemål (mm)
        780 x 471 x 224
        Bruttovægt (kg)
        8,52

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.