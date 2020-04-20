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Udgået
Fantastiske farver, den ultimative biografoplevelse
Få en ægte biografoplevelse med Philips' buede skærme. Den 32" buede E line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse med utrolig krystalklar QHD-billedkvalitet. Ultra Wide-Color giver farvekvalitet, der vækker billederne til live!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Med den nye Philips-skærm behøver det heller ikke at være sådan. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med AMD FreeSync™-teknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.
DisplayPort er et digitalt link fra PC til skærm uden konvertering. Det har højere ydeevne end DVI-standard og kan understøtte kabler på op til 15 meter og dataoverførsel på 10,8 Gbps/sek. Med denne høje ydeevne og nul forsinkelse får du de hurtigste billedbehandlings- og opdateringstider, hvilket gør DisplayPort til det bedste valg - ikke kun til almindelig kontor- og hjemmebrug, men også til krævende spil og film, videoredigering m.m. Der er også tænkt på driftskompatibilitet via brug af flere forskellige adaptere.
En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).
4.6
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Boudou
20/04/2020
Suisse
Bekræftet køber
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Fordele
Ecran incurvé
Ulemper
pas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Dato for brug 2019-04-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Dato for brug 2019-04-20
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Fordele
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Ulemper
Que no tenga 120Hz
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Dato for brug 2019-10-13
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Dato for brug 2019-10-13
Paul1957
21/05/2019
België
Bekræftet køber
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Radius for displaykrumningens bue i mm
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.