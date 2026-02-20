Søgeord

    • Hold den kompakt Hold den kompakt Hold den kompakt
      Energy Label Europe F Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 902.0KB)

      LED Full HD TV

      32PQS6901/12

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Hold den kompakt

      Kompakt skærm. Smart budget. Billed- og lydkvalitet, der tænker stort. Med Ambilight, der rækker ud over skærmen og alt det Smart TV-indhold, du elsker at se i Full HD, kan du nyde en mere medrivende TV-oplevelse derhjemme eller på farten.

      Se alle fordelene

      Se alle Ambilight

      Hold den kompakt

      • 80 cm (32")
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Lille, smart og alsidig

      Lille, smart og alsidig

      Med den elegante stand og stramme dimensioner passer dette Smart TV perfekt til mindre rum. Med det gennemtænkte design er det et TV, der passer smukt ind hvor som helst.

      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, fordyber Ambilight dig i en glorie af farverigt lys. Film, sport, musikvideoer og gaming når ud over skærmen for at trække dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden det.

      FHD-forbedret med Quantum Dot-farve

      FHD-forbedret med Quantum Dot-farve

      Levende farver. Skarpe og tydelige detaljer. Det er Quantum Dot-farveteknologi, når den er bedst. Hvert eneste utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, afspillet eller streamet, kan du nyde alle detaljer, scene efter scene.

      Skarphed og detaljer med Pixel Plus Full HD.

      Skarphed og detaljer med Pixel Plus Full HD.

      Skarpe og tydelige billeder med Pixel Plus. Definerede detaljer på mindre skærme. Med Full High Definition og utrolig dynamik demonstrerer dette kompakte QLED-TV, hvordan hver eneste lille detalje betyder noget.

      Farver og kontraster med HDR10 og HLG

      Farver og kontraster med HDR10 og HLG

      Lysere farver. Levende toner. Klarhed betyder alt, fra de mørkeste scener til det klareste lys. Det er her, det høje dynamiske område imponerer med tydeligere farver og kontraster.

      Dolby Audio giver tydelig og klar lyd

      Dolby Audio giver tydelig og klar lyd

      Lyt. Hør alt. Dette er krystalklar Dolby Audio. Fra dialog til dans og fra action til fantastiske naturscener – det giver klar lyd på farten.

      Let at finde indhold med Titan OS

      Let at finde indhold med Titan OS

      Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk

      Matter Smart Home-kompatibilitet betyder, at du kan styre dit TV via Matter Smart Home-appen eller stemmestyre dit TV via Alexa-aktiverede enheder eller via dine Google Smart-højttalere. På den måde kan din stemme finde film, serier, få anbefalinger og meget mere.

      Bæredygtigt design – europæisk designkoncept

      Bæredygtigt design – europæisk designkoncept

      Bæredygtighed møder stil. Dette smukt udformede TV er designet med tanke på miljøet – fra en fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast til FSC-certificeret emballage og indstik trykt på genbrugspapir. Med Eco-tilstand kan du reducere energiforbruget på tværs af alt indhold og alle indstillinger med blot ét tryk.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Spiltilstand
        • Tilpasning til vægfarve
        • Ambilight-musik
        • Lounge-lys-tilstand
        • Ambilight FTI-animation
        • Sunrise Alarm
        • AmbiSleep
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        32  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        80  cm
        Display
        Full HD QLED
        Panelopløsning
        1920 x 1080
        Oprindelig opdateringshastighed
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Plus HD
        Billedforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spil
        • Home Cinema
        • Skærm
        • Personlig
        • Super Resolution
        • Dynamisk kontrast

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT-app*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN-kanal
        OS
        TITAN OS
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Fungerer sammen med Alexa
        • Fungerer med Google Home
        Smart Home-oplevelse
        • MATTER
        • Control4
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,0 kanal
        Udgangseffekt (RMS)
        12 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 6 W bredspektrede højttalere
        Lydprogram
        Grundlæggende lydprogram
        Hovedhøjttaler
        Basrefleks med fuldt frekvensområde (FR01A)

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • 1080i, 1080p (understøtter HDCP)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        • Afspilning med ét tryk
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        Wi-Fi 802.11n, 2x2,Single band
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        Energiklasse for SDR
        E
        Energiklasse for HDR
        F
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        mindre end 0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Slå billede fra (ved radio)
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 2 x AAA batterier
        • Netledning
        • Fjernbetjening
        • Bordstand
        • Lynhåndbog
        • Folder om sikkerhed og lovgivning

      • Design

        Farver på TV
        Lav ramme i sort plast
        Standerdesign
        Koksgrå bar

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        635  mm
        Kan monteres på en væg
        100 x 200 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        TV med holder (B x H x D)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        Vægt på TV uden holder
        3,38 kg
        Vægt på TV med holder
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.