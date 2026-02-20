Kompakt skærm. Smart budget. Billed- og lydkvalitet, der tænker stort. Med Ambilight, der rækker ud over skærmen og alt det Smart TV-indhold, du elsker at se i Full HD, kan du nyde en mere medrivende TV-oplevelse derhjemme eller på farten.
Hold den kompakt
80 cm (32")
Ambilight
Pixel Plus HD
HDR 10
Lille, smart og alsidig
Med den elegante stand og stramme dimensioner passer dette Smart TV perfekt til mindre rum. Med det gennemtænkte design er det et TV, der passer smukt ind hvor som helst.
Der er TV. Og der er Ambilight TV
Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, fordyber Ambilight dig i en glorie af farverigt lys. Film, sport, musikvideoer og gaming når ud over skærmen for at trække dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden det.
FHD-forbedret med Quantum Dot-farve
Levende farver. Skarpe og tydelige detaljer. Det er Quantum Dot-farveteknologi, når den er bedst. Hvert eneste utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, afspillet eller streamet, kan du nyde alle detaljer, scene efter scene.
Skarphed og detaljer med Pixel Plus Full HD.
Skarpe og tydelige billeder med Pixel Plus. Definerede detaljer på mindre skærme. Med Full High Definition og utrolig dynamik demonstrerer dette kompakte QLED-TV, hvordan hver eneste lille detalje betyder noget.
Farver og kontraster med HDR10 og HLG
Lysere farver. Levende toner. Klarhed betyder alt, fra de mørkeste scener til det klareste lys. Det er her, det høje dynamiske område imponerer med tydeligere farver og kontraster.
Dolby Audio giver tydelig og klar lyd
Lyt. Hør alt. Dette er krystalklar Dolby Audio. Fra dialog til dans og fra action til fantastiske naturscener – det giver klar lyd på farten.
Let at finde indhold med Titan OS
Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.
Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk
Matter Smart Home-kompatibilitet betyder, at du kan styre dit TV via Matter Smart Home-appen eller stemmestyre dit TV via Alexa-aktiverede enheder eller via dine Google Smart-højttalere. På den måde kan din stemme finde film, serier, få anbefalinger og meget mere.
Bæredygtigt design – europæisk designkoncept
Bæredygtighed møder stil. Dette smukt udformede TV er designet med tanke på miljøet – fra en fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast til FSC-certificeret emballage og indstik trykt på genbrugspapir. Med Eco-tilstand kan du reducere energiforbruget på tværs af alt indhold og alle indstillinger med blot ét tryk.
Tekniske specifikationer
Ambilight
Ambilight-funktioner
Spiltilstand
Tilpasning til vægfarve
Ambilight-musik
Lounge-lys-tilstand
Ambilight FTI-animation
Sunrise Alarm
AmbiSleep
Ambilight-version
3-sidet
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
32
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
80
cm
Display
Full HD QLED
Panelopløsning
1920 x 1080
Oprindelig opdateringshastighed
60
Hz
Picture engine
Pixel Plus HD
Billedforbedring
Crystal Clear
ECO
Spil
Home Cinema
Skærm
Personlig
Super Resolution
Dynamisk kontrast
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080 p - 24/25/30/50/60 Hz
