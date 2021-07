Saphi Smart TV. Den smarte måde at se TV på.

SAPHI er et hurtigt, intuitivt operativsystem, der gør dit Philips Smart TV til en sand fornøjelse at bruge. Du får adgang til en tydelig ikonbaseret menu via en enkelt knap. Naviger hurtigt til populære Philips Smart TV-apps, herunder YouTube, Netflix m.m.