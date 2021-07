AI-stemmekontrol. Indbygget Google Assistent. Kompatibel med Alexa.

Du kan styre dit Philips Android TV med din stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller finde indhold og apps i Google Play Butik? Bare fortæl det til dit TV. Du kan endda styre alle Google Assistant-kompatible Smart Home-enheder, f.eks. dæmpning af lyset og indstille termostaten på din filmaften – uden at rejse dig fra sofaen. Nu er det slut med at lede efter fjernbetjeningen til dit TV. Du kan nu bruge din stemme til at styre dit Philips Smart TV ved hjælp af enheder, som understøtter Alexa, f.eks. Amazon Echo. Tænd TV'et, skift kanal, skift til din spillekonsol og meget mere med Alexa.