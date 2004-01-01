Søgeord

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Bedre visning

      Fang dit publikums opmærksomhed med denne miljøbevidste digitale 4K Ultra HD-skærm. Med det nyeste PPDS EcoDesign har den en kompromisløs 4K UHD-ydeevne, samtidig med at den bruger halvt så meget strøm end andre modeller på markedet.

      EcoDesign 18/7 skærm

      • 65"
      • Direkte LED-baggrundsbelysning
      • Ultra HD

      100 % genanvendt og genanvendelig emballage

      Philips Signage 3650 EcoDesign-skærmen er designet med produktionsprocesser, fysiske egenskaber, materialer, emballage og indbygget software, der er mere miljøvenlig og giver bedre energieffektivitet, og den er designet til at fungere med mindre end halvt så stort strømforbrug som tilsvarende enheder, samtidig med at den leverer den samme uovertrufne ydeevne.

      Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

      Disse hårdtarbejdende skærme, der kører på vores Android 10 SoC-platform, er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Fleksibel og sikker, hvilket sikrer, at skærmspecifikationerne kan følge med i længere tid.

      Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen

      Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via det valgfri CRD22 Wi-Fi-modul eller via LAN og nyde dine egne oprettede afspilningslister.

      EPEAT Gold Climate+-certificeret

      Philips Signage 3650 EcoDesign, der er anerkendt af og registreret hos EPEAT med et Gold Climate+-miljømærke, opfylder de strenge kriterier, som verdens førende miljømærke for elektronik har fastsat.

      FailOver. Sørg for, at indhold altid kører

      FailOver, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopieret indhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i indgangskilden eller apps. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en FailOver-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig beskyttelse af dit indhold.

      Valgfri interact til trådløs skærmdeling

      Trådløs skærmdeling via dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkelig og sikker tilslutning af enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongle til at sende direkte til skærmen uden at oprette forbindelse til det sikrede netværk.

      Understøtter Philips Wave til fjernadministration

      Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Signage 3650 EcoDesign-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-platform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

      Wi-Fi og Bluetooth 5.2 via valgfrit modul

      Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        163.9  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        64.5  tommer
        Billedformat
        16:9
        Panelopløsning
        3840 x 2160
        Pixel-størrelse
        0,372 x 0,372 mm
        Optimal opløsning
        3840 x 2160 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        350  cd/m²
        Skærmfarver
        1,06 milliard
        Kontrastforhold (typisk)
        1200:1
        Dynamisk kontrastforhold
        500,000:1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Betragtningsvinkel (vandret)
        178  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        178  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • Bevægelsesudlignet deinterlacing
        • Progressiv scanning
        • Dynamisk kontrastforbedring
        Panelteknologi
        IPS
        Operativsystem
        Android 10
        Sløring
        25 %

      • Tilslutningsmuligheder

        Lydudgang
        3,5 mm jackstik
        Videoindgang
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2,0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Lydindgang
        3,5 mm jackstik
        Andre tilslutninger
        micro SD
        Ekstern styring
        • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik
        • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
        • RJ45
        Wi-Fi-funktionalitet (ekstraudstyr)
        CRD22 Wi-Fi-dongle

      • Komfort

        Placering
        • Liggende (18/7)
        • Stående (18/7)
        Matrix side om side
        Op til 15 x 15
        Tastaturbetjening
        • Skjult
        • Låsbar
        Signal fra fjernbetjening
        Låsbar
        Signalgennemsløjfning
        • RS232
        • IR-gennemsløjfning
        Nem installation
        Smart-indsats
        Energibesparende funktioner
        Smart Power
        Kontrollerbart netværk
        • RS232
        • RJ45

      • Lyd

        Indbyggede højttalere
        2 x 10 W RMS

      • Strøm

        Lysnet
        100-240 V~, 50/60Hz
        Forbrug (typisk)
        86  W
        Forbrug (maks.)
        133 W
        Standby-strømforbrug
        < 0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        Smart Power
        Klasse for energimærke
        C

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624 pixel ved 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Hz
        Videoformater
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24,25,30,60 Hz

      • Mål

        Bredde
        1462,3  mm
        Produktvægt
        28,5  kg
        Højde
        837,3  mm
        Dybde
        68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb)  mm
        Bredde (tommer)
        57,57  tommer
        Højde (tommer)
        32.96  tommer
        Vægbeslag
        400 x 400 mm, M8
        Dybde (tommer)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tommer
        Rammebredde
        14,9 mm (ensartet ramme)
        Vægt (lb)
        62,83  lb

      • Driftsforhold

        Højde
        0 ~ 3000 m
        Temperaturinterval (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        30.000  time(r)
        Temperaturinterval (opbevaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfugtighedsområde (drift) [RF]
        20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]
        5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

      • Multimedieprogrammer

        USB-videoafspilning
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG-4
        • VP8
        • VP9
        USB-billedafspilning
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-lydafspilning
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Intern afspiller

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Hukommelse
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • RS232 kabel med flere tilslutninger
        • Philips-logo (x1)
        • USB-dæksel (x1)
        • Netledning
        • Dæksel til AC-kontakt
        • Kabelclips (x2)
        • Lynhåndbog
        • RS232-kabel

      • Diverse

        Sprog for visning på skærm
        • Forenklet kinesisk
        • Traditionelt kinesisk
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Russisk
        • Spansk
        • Tyrkisk
        • Japansk
        • Arabisk
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighedsgodkendelser
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, klasse A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

