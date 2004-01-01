Søgeord

      Signage Solutions Q-Line-skærm

      65BDL3650Q/02

      Skil dig ud fra mængden

      Informer og tryllebind med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skærm. Denne pålidelige og brugervenlige Android-baserede skiltningsløsning understøtter Wave til fjernstyring, så du får fuld kontrol, når som helst og hvor som helst.

      Skil dig ud fra mængden

      Din alsidige 18/7-skærm, der er nem at sætte op

      • 65"
      • Direkte LED-baggrundsbelysning
      • Ultra HD

      Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen

      Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.

      FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort

      FailOver, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopieret indhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i indgangskilden eller apps. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en FailOver-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig beskyttelse af dit indhold.

      Planlæg nemt indhold fra USB eller intern hukommelse

      Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.

      Valgfri interact til trådløs skærmdeling

      Trådløs skærmdeling via dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkelig og sikker tilslutning af enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongle til at sende direkte til skærmen uden at oprette forbindelse til det sikrede netværk.

      Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

      Disse hårdtarbejdende professionelle Philips-skærme, der kører på vores Android 10 SoC-platform, er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Fleksibel og sikker, hvilket sikrer, at skærmspecifikationerne kan følge med i længere tid.

      Fang bølgen for revolutionerende resultater

      Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Q-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-platform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.

      Tekniske specifikationer

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        163.9  cm
        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        64.5  tommer
        Billedformat
        16:9
        Panelopløsning
        3840 x 2160
        Pixel-størrelse
        0,372 x 0,372 mm
        Optimal opløsning
        3840 x 2160 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        400  cd/m²
        Skærmfarver
        1,07 milliarder
        Kontrastforhold (typisk)
        1200:1
        Dynamisk kontrastforhold
        500,000:1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Betragtningsvinkel (vandret)
        178  °
        Betragtningsvinkel (lodret)
        178  °
        Billedforbedring
        • 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down
        • Progressiv scanning
        • Dynamisk kontrastforbedring
        Panelteknologi
        ADS
        Operativsystem
        Android 10
        Sløring
        25 %

      • Tilslutningsmuligheder

        Lydudgang
        3,5 mm jackstik
        Videoindgang
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2,0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Lydindgang
        3,5 mm jackstik
        Andre tilslutninger
        • micro SD
        • OPS
        Ekstern styring
        • RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik
        • IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
        • RJ45

      • Komfort

        Placering
        • Liggende (18/7)
        • Stående (18/7)
        Matrix side om side
        Op til 3 x 3
        Tastaturbetjening
        • Skjult
        • Låsbar
        Signal fra fjernbetjening
        Låsbar
        Signalgennemsløjfning
        • RS232
        • IR-gennemsløjfning
        Nem installation
        Smart-indsats
        Energibesparende funktioner
        Smart Power
        Kontrollerbart netværk
        • RS232
        • RJ45

      • Lyd

        Indbyggede højttalere
        2 x 10 W RMS

      • Strøm

        Lysnet
        100-240 V~, 50/60Hz
        Forbrug (typisk)
        134  W
        Standby-strømforbrug
        < 0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        Smart Power
        Klasse for energimærke
        G

      • Understøttet skærmopløsning

        Computer-formater
        • 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400 pixel ved 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56,60,72 Hz
        • 832 x 624 pixel ved 75 Hz
        Videoformater
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Mål

        Bredde
        1462,3  mm
        Produktvægt
        28,5  kg
        Højde
        837,3  mm
        Dybde
        68,9 mm (D ved vægbeslag)/89,9 mm (D ved greb)  mm
        Bredde (tommer)
        57,57  tommer
        Højde (tommer)
        32.96  tommer
        Vægbeslag
        400 mm x 400 mm, M8
        Dybde (tommer)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tommer
        Rammebredde
        14,9 mm (ensartet ramme)
        Vægt (lb)
        62,83  lb

      • Driftsforhold

        Højde
        0 ~ 3000 m
        Temperaturinterval (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50,000  time(r)
        Temperaturinterval (opbevaring)
        -20 ~ 60  °C
        Luftfugtighedsområde (drift) [RF]
        20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
        Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]
        5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

      • Multimedieprogrammer

        USB-videoafspilning
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG-4
        • VP8
        • VP9
        USB-billedafspilning
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-lydafspilning
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Intern afspiller

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Hukommelse
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • RS232 kabel med flere tilslutninger
        • Philips-logo (x1)
        • Netledning
        • Dæksel til AC-kontakt
        • Kabelclips (x2)
        • HDMI-kabel (1,8 m) (x1)
        • Lynhåndbog
        • Fjernbetjening og AAA-batterier
        • RS232-kabel
        • USB-dæksel (x1)

      • Diverse

        Sprog for visning på skærm
        • Forenklet kinesisk
        • Traditionelt kinesisk
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Russisk
        • Spansk
        • Tyrkisk
        • Japansk
        • Arabisk
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighedsgodkendelser
        • CE
        • CB
        • FCC, klasse A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

