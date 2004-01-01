Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen

Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.