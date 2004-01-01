65BDL3650Q/02
Skil dig ud fra mængden
Informer og tryllebind med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skærm. Denne pålidelige og brugervenlige Android-baserede skiltningsløsning understøtter Wave til fjernstyring, så du får fuld kontrol, når som helst og hvor som helst.
Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Q-Line-skærm
i alt
recurring payment
Opret forbindelse, og kontrollér dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Ved hjælp af den Chromium-baserede browser kan du designe dit indhold online og tilslutte en enkelt skærm eller hele dit netværk. Vis indhold i både liggende og stående format med Full HD-opløsning. Du skal blot slutte skærmen til internettet via Wi-Fi eller et RJ45-kabel og nyde dine egne oprettede afspilningslister.
FailOver, der er afgørende for krævende kommercielle programmer, er en revolutionerende teknologi, der automatisk afspiller sikkerhedskopieret indhold på skærmen i det usandsynlige tilfælde af en fejl i indgangskilden eller apps. Du skal blot vælge en primær indgangsforbindelse og en FailOver-forbindelse, så er du klar til øjeblikkelig beskyttelse af dit indhold.
Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når afspilningen er færdig.
Trådløs skærmdeling via dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkelig og sikker tilslutning af enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongle til at sende direkte til skærmen uden at oprette forbindelse til det sikrede netværk.
Disse hårdtarbejdende professionelle Philips-skærme, der kører på vores Android 10 SoC-platform, er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Fleksibel og sikker, hvilket sikrer, at skærmspecifikationerne kan følge med i længere tid.
Få ekstern adgang til styrke, alsidighed og intelligens inde i dine Philips Q-Line-skærme med Wave. Denne evolutionære cloud-platform giver dig fuld kontrol med forenklet installation og opsætning, overvågning og styring af skærme, opgradering af firmware, administration af afspilningslister og indstilling af tidsplaner. Sparer tid, energi og miljøbelastning.
Billede/display
Tilslutningsmuligheder
Komfort
Lyd
Strøm
Understøttet skærmopløsning
Mål
Driftsforhold
Multimedieprogrammer
Intern afspiller
Tilbehør
Diverse
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.