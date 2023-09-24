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Udgået

OLED

65OLED807/56

4.6

| (538) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

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Mere medrivende end nogensinde før. 4-sidet Ambilight.

Mere medrivende end nogensinde før. 4-sidet Ambilight.

Ambilight gør oplevelsen ved at se fjernsyn på et Philips OLED TV endnu mere fantastisk. LED-lys på alle fire sider på TV'et lyser op og skifter farve perfekt synkroniseret med farverne på det, der sker på skærmen – eller din musik. Det er så stemningsfyldt og medrivende, at du vil undre dig over, hvordan du har kunne undvære det.

Uanset hvad du ser, er billedet så ægte. P5-processor med AI.

Uanset hvad du ser, er billedet så ægte. P5-processor med AI.

Philips P5-processor med AI leverer et billede, der er så virkelighedstro, at det føles, som om du kunne træde direkte ind i det. En AI-algoritme med deep learning behandler billeder på en måde, der ligner den menneskelige hjerne. Uanset hvad du vil se, får du naturtro detaljer og kontrast, fyldige farver og jævne bevægelser.

Sådan føles virkelighedstro. Philips OLED-TV.

Vil du gerne have hver scenen ind under huden? De livagtige billeder på dit Philips OLED TV ser altid godt ud, selv når de betragtes i en skrå vinkel. De sorte farver er altid sorte, aldrig grå, og du kan se alle detaljerne, om så det er i skyggerne eller lyse områder. Alle større HDR-formater understøttes – oplev fordybelse som aldrig før.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

538

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

24/09/2023

Danmark

Danmark

Superb picture and ambilight

The picture is fantastic, but the TV (expectedly) deserves to be used with an external sound system - internal sound is really underwhelming compared to the picture. I had trouble with sound dropping out on my wireless sound system (Bluesound), but this was solved by using one of the ordinary ARC outputs instead of the eARC output on the TV.

Fordele

Impressive picture

Ulemper

Internal sound underwhelming

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OLED 48OLED807 4K UHD Android TV

Dato for brug 2022-08-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OLED 48OLED807 4K UHD Android TV

Dato for brug 2022-08-24

16/06/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Flot TV

Flot TV med utrolige livlige og virkelighedstro billeder. En stor fornøjelse at anvende

Fordele

Flot oplevelser til alle film, TV, mv.

Ulemper

Intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Dato for brug 2022-05-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Dato for brug 2022-05-16

03/03/2023

Danmark

Danmark

Verdensklasse TV

Jeg har nu haft dette tv i lidt under en måned, gik fra et andet Philips OLED og til dette, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Super god lyd og fantastiske billeder. Lyden er der ikke noget at sætte en finger på, den er overraskende god og bedre end forventet. Det gamle tv leverede også gode billeder og lyd, men kommer ikke i nærheden af dette. Det kræver lidt tålmodighed at få indstillet billedet til egne præferencer, de standard billede profiler der er præinstalleret - er overraskende gode, men ved lidt nørden frem og tilbage - kan du gøre det endnu bedre, og heldigvis findes der guider på nettet til at få dette tv indstillet. Ambilight er jeg meget glad for og denne model har 4 sidet, og det er super fedt. Once you go ambilight - you never go back.

Fordele

Understøtter alle billedeformater, har god lyd, lys i fjernbetjeningen

Ulemper

Knapperne på fjernbetjeningen er lidt for små i hvert fald til mine pølsefingre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Dato for brug 2023-02-03

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OLED 55OLED807 4K UHD Android TV

Dato for brug 2023-02-03

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