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Udgået
7FF3FPW/00
Del dine minder
Hvor mange digitale billeder er skjult på din PC? Vis, del, organisér og genoplev dine minder med Philips PhotoFrame™ – den nemmeste måde at dele dine minder på ved at vise digitale billeder i høj kvalitet uden brug af en PC.
17,8 cm (7") LCD
16:9 billedformat
Et USB-stik til nem visning og deling af fotos, der er gemt på et USB Flash-drev.
Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.
RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.
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1.0
ud af 5
2
Anmeldelser
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Denne anmeldelse blev foretaget for 8FF3FPW Cadre Photo
Denne anmeldelse blev foretaget for 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6FF3FPW PhotoFrame
Denne anmeldelse blev foretaget for 6FF3FPW PhotoFrame