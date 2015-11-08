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Udgået

PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Anmeldelser

Del dine minder

Hvor mange digitale billeder er skjult på din PC? Vis, del, organisér og genoplev dine minder med Philips PhotoFrame™ – den nemmeste måde at dele dine minder på ved at vise digitale billeder i høj kvalitet uden brug af en PC.

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Del dine minder

  • 17,8 cm (7") LCD

  • 16:9 billedformat

Se fotos på USB Flash-drev uden en PC

Et USB-stik til nem visning og deling af fotos, der er gemt på et USB Flash-drev.

Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
3
2

08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Denne anmeldelse blev foretaget for 8FF3FPW Cadre Photo

Denne anmeldelse blev foretaget for 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6FF3FPW PhotoFrame

Denne anmeldelse blev foretaget for 6FF3FPW PhotoFrame

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