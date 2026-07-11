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  • Vi har fokus på din sikkerhed
  • Vi har fokus på din sikkerhed
  • Vi har fokus på din sikkerhed
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Xenon LongerLifeXenon-garanti

85122SYS1

3.8
| (256) Anmeldelser
Vi har fokus på din sikkerhed
Philips LongerLife Xenon-pærer leveres med 4 års garanti. Du skal blot registrere dit køb online for at forlænge din garanti med yderligere 3 år gratis. Så du kan føle dig sikker i de næste 7 år.
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Forlæng din 4 års garanti til 7 i 3 nemme trin

Vi har fokus på din sikkerhed

  • Pæretype: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med 4 års gratis garanti.

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med 4 års gratis garanti.

Philips LongerLife Xenon-lyskilder giver høj kvalitet og sikkerhed. Fra købsdatoen får du automatisk 4 års gratis garanti.

Registrer dit produkt online for at forlænge din garanti

Registrer dit produkt online for at forlænge din garanti

Xenon LongerLife-lyskilder har en længere levetid end nogen anden Philips Xenon-lyskilde. For at give dig fuldstændig ro i sindet kan du gratis få ekstra 3 års garanti. Du skal blot tilmelde dig på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty og følge 3 enkle trin: 1. Først skal du kontrollere, at du har købt et ægte Philips-produkt, ved at bruge ægthedscertifikatet på produktets emballage. 2. Når du har kontrolleret det, skal du udfylde dine oplysninger online og fremvise et købsbevis. 3. Til sidst skal du udskrive og opbevare certifikatet på 7 års garanti.

Philips autolyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Philips autolyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af quartz-glas kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-quartz-glas generere mere kraftigt lys.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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