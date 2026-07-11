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85122SYS1
Pæretype: D2S
85 V, 35 W
Antal pærer: 1
Philips LongerLife Xenon-lyskilder giver høj kvalitet og sikkerhed. Fra købsdatoen får du automatisk 4 års gratis garanti.
Xenon LongerLife-lyskilder har en længere levetid end nogen anden Philips Xenon-lyskilde. For at give dig fuldstændig ro i sindet kan du gratis få ekstra 3 års garanti. Du skal blot tilmelde dig på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty og følge 3 enkle trin: 1. Først skal du kontrollere, at du har købt et ægte Philips-produkt, ved at bruge ægthedscertifikatet på produktets emballage. 2. Når du har kontrolleret det, skal du udfylde dine oplysninger online og fremvise et købsbevis. 3. Til sidst skal du udskrive og opbevare certifikatet på 7 års garanti.
UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af quartz-glas kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-quartz-glas generere mere kraftigt lys.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling