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Udgået
85126XVS1
Føl dig sikker, kør sikkert
Ved at give op til 50 % bedre udsyn leverer denne højtydende xenon-belysningsløsning maksimal lysstyrke for at få maksimal synlighed, så selv de mest krævende bilisters behov opfyldes. Philips Xenon X-tremeVision er det ultimative valg for bilister.
Lyskildetype: D2R
Pakke med 1 stk.
85 V, 35 W
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.
Vores lyskilder modtager ofte priser fra autoeksperter
3.8
ud af 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordele
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Dato for brug 2025-03-26