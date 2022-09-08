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AC2221/13
Renser rum på op til 109 m2
Vores mest støjsvage luftrenser
Filterlevetid på 3 år
420 m3/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
Med kraftig filtrering på 420 m3/t (CADR) (1) kan den nemt rense rum på op til 109 m2 og rengøre et rum på 20 m2 på mindre end 7 minutter (2).
Oplev vores mest støjsvage luftrenser med SilentWings-teknologi. Vores blæservingedesign, der er inspireret af uglernes lydløse flyvning, sikrer rensning helt ned til 13 dB(A).
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!
Anmeldelser
(1) CADR er testet af et godkendt uafhængigt laboratorium iht. GB/T18801-2022
(2) Beregnet iht. NRCC-54013-standarden
(3) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.
(4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet
(5) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvalitet og anvendelse
(6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8-160
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af uafhængigt laboratorium med influenza (H1N1) i 30 m3 testkammer ved brug af turbofunktion i 1 time
(9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium
(10) Ekstern GMT-laboratorietest iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 1 time.