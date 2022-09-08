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  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
  • Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.

PureProtect Quiet 2200 SeriesIntelligent luftrenser

AC2221/13

Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
Nyd ren, sikker luft derhjemme med vores mest støjsvage luftrenser. Den fjerner 99,97 % af allergener og forurenende stoffer på få minutter, bruger minimal energi og afgiver minimal støj. Med det slanke design og den intelligente betjening passer den perfekt ind i dit hjem og din livsstil.
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Opfanger effektivt allergener og forurenende stoffer.

Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.

  • Renser rum på op til 109 m2

  • Vores mest støjsvage luftrenser

  • Filterlevetid på 3 år

  • 420 m3/t renluftkapacitet (CADR)

  • HEPA-filter og aktivt kulfilter

Effektiv rensning af rum op til 109 m2

Effektiv rensning af rum op til 109 m2

Med kraftig filtrering på 420 m3/t (CADR) (1) kan den nemt rense rum på op til 109 m2 og rengøre et rum på 20 m2 på mindre end 7 minutter (2).

Vores mest støjsvage luftrenser, der er udviklet til støjsvag drift

Vores mest støjsvage luftrenser, der er udviklet til støjsvag drift

Oplev vores mest støjsvage luftrenser med SilentWings-teknologi. Vores blæservingedesign, der er inspireret af uglernes lydløse flyvning, sikrer rensning helt ned til 13 dB(A).

3-lags HEPA-filter opfanger 99,97 % af ultrafine partikler

3-lags HEPA-filter opfanger 99,97 % af ultrafine partikler

3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) CADR er testet af et godkendt uafhængigt laboratorium iht. GB/T18801-2022

  2. (2) Beregnet iht. NRCC-54013-standarden

  3. (3) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.

  4. (4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet

  5. (5) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvalitet og anvendelse

  6. (6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8-160

  8. (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af uafhængigt laboratorium med influenza (H1N1) i 30 m3 testkammer ved brug af turbofunktion i 1 time

  9. (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Ekstern GMT-laboratorietest iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 1 time.