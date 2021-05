Indstillingerne 2-i-1 og kun luftrenser med automatisk og manuel tilstand

Skift mellem tilstandene 2-i-1 og kun luftrenser med et tryk på en knap. I automatisk tilstand vælger sensorerne intelligent den rigtige hastighed til dit hjem. Kør din luftrenser i en af de automatiske tilstande (generelt eller allergen), dvaletilstand, eller vælg mellem 4x hastighedsniveauer: Hastighed 1, 2, 3 og Turbo – for at få fuld kontrol over luftstrømmen og lydniveauet.