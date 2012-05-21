Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
AE6790/00
Digital radio på farten
Superkompakt digital radio i lommestørrelse med 20 faste stationer og automatisk indstilling.
Digital FM/MW-tuning
20 forudindstillinger
Stereohovedtelefoner
Batteridrevet
Indbygget ur holder styr på tiden. Når radioen er slukket, tændes urdisplayet.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
0
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
2.9
ud af 5
28
Anmeldelser
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio
10/12/2011
España
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Radio portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Radio portátil