ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Primært billede

Udgået

Transportabel radio

AE6790/00

2.9

| (28) Anmeldelser

Digital radio på farten

Superkompakt digital radio i lommestørrelse med 20 faste stationer og automatisk indstilling.

Se alle fordele

med 20 faste radiostationer

Digital radio på farten

  • Digital FM/MW-tuning

  • 20 forudindstillinger

  • Stereohovedtelefoner

  • Batteridrevet

Indbygget urfunktion

Indbygget ur holder styr på tiden. Når radioen er slukket, tændes urdisplayet.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Lommestørrelse til bærbar brug

0

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.9

ud af 5

28

Anmeldelser

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Draagbare radio

10/12/2011

España

España

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Radio portátil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6790 Radio portátil

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.