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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ3650/12

4.1

| (16) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Projektion hvor som helst, når som helst

Clockradioen fra Philips har en meget lys projektion om dagen og et blidt dæmpet lys om natten, der viser tid, dato og animationer klart – hvor som helst. Dens smarte temperatursensorer viser også indendørs og udendørs temperaturer – når som helst.

Se alle fordele

med meget lys projektion

Projektion hvor som helst, når som helst

  • Meget lys tidsprojektion

Projicerer tid, dato, temperatur og animationer

0

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Med forudinstalleret afslapningsmusik kan du falde stille og roligt i søvn

Med forudinstalleret afslapningsmusik kan du falde stille og roligt i søvn

Slap af eller fald i søvn til rolige lyde. Philips clockradio leveres med et antal afslappende lyde. Vælg mellem regnskyl, bølgeskvulp, spa-musik m.m., og slap af i behagelig ro.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

16

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3

14/02/2017

Norge

Norge

Meget bra produkt

Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Digital klokkeradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Digital klokkeradio

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Dato for brug 2023-11-10

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Dato for brug 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

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