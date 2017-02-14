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Udgået
Projektion hvor som helst, når som helst
Clockradioen fra Philips har en meget lys projektion om dagen og et blidt dæmpet lys om natten, der viser tid, dato og animationer klart – hvor som helst. Dens smarte temperatursensorer viser også indendørs og udendørs temperaturer – når som helst.
Meget lys tidsprojektion
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Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.
Slap af eller fald i søvn til rolige lyde. Philips clockradio leveres med et antal afslappende lyde. Vælg mellem regnskyl, bølgeskvulp, spa-musik m.m., og slap af i behagelig ro.
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4.1
ud af 5
16
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Anchanima
14/02/2017
Norge
Meget bra produkt
Jeg er meget fornøyd dette produktet. Hvor kan man kjøpe en prosjektorklokke med inne/ut temp. + klokke visning i taket ?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Digital klokkeradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Digital klokkeradio
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Dato for brug 2023-11-10
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Dato for brug 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique