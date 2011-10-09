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Udgået
AJ3916/12
Start dagen med dit foretrukne CD-spor
Gør dine daglige rutiner meningsfulde med inspirerede lyde! Clockradioen fra Philips giver dig mulighed for at falde i søvn til forudinstalleret afslapningsmusik og stå op til lyden af din yndlings-CD eller naturlyde. Stereohøjttalere med vidvinkel sørger for, at du står op... og er klar!
CD
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. En enkelt CD kan lagre op til 10 timers musik. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
3.3
ud af 5
4
Anmeldelser
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Clock Radio
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Digitaler Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Digitaler Radiowecker
Hovie
25/06/2020
Nederland
Bekræftet køber
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Fordele
Goedkoop en effectief
Ulemper
Simpel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Dato for brug 2019-05-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Dato for brug 2019-05-25