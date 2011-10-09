ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra

Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ3916/12

3.3

| (4) Anmeldelser

Start dagen med dit foretrukne CD-spor

Gør dine daglige rutiner meningsfulde med inspirerede lyde! Clockradioen fra Philips giver dig mulighed for at falde i søvn til forudinstalleret afslapningsmusik og stå op til lyden af din yndlings-CD eller naturlyde. Stereohøjttalere med vidvinkel sørger for, at du står op... og er klar!

Se alle fordele

eller forudinstallerede naturlyde

Start dagen med dit foretrukne CD-spor

  • CD

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Afspil CD, CD-R og CD-RW

Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. En enkelt CD kan lagre op til 10 timers musik. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

Vågn op til naturlyde, CD, radiomelodi eller buzzer

Blid vækning for en behagelig opvågning

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.3

ud af 5

4

Anmeldelser

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Clock Radio

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Digitaler Radiowecker

25/06/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Fordele

Goedkoop en effectief

Ulemper

Simpel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Dato for brug 2019-05-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Dato for brug 2019-05-25

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.